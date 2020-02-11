Виктория Боня показала, как выглядит ее мама после перевоплощения

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светская львица Виктория Боня привлекла внимание поклонников фотографиями своей мамы.

Она поделилась снимками мамы после похода в парикмахеру, который хорошенько поработал над ее прической. В частности, ей обновили оттенок блонда. Поклонники отметили, что мама и так выглядит прекрасно, а после похода к парикмахеру ее вообще не узнать.-0-

Виктория Боня забыла отфотошопить отражение в зеркале Светская львица Виктория Боня разместила новое фото в своем Instagram. Поклонники обратили внимание на то, что звезда увлекается фотошопом.