Виктория Боня показала, как выглядит с розовыми блестящими волосами

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Боня поделилась с подписчиками кратковременной сменой имиджа - она стала обладательницей розовых волос, которые к тому же и блестят.

На самом деле звезда не покрасила волосы, а лишь использовала специальную программу-фильтр, которая позволила сделать это понарошку.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида Виктории, но отметили, что ее цвет волос, конечно, намного лучше. Они посоветовали не экспериментировать так в реальной жизни.-0-