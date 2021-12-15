Виктория Боня покрасовалась перед камерой в невероятном платье (Видео)

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая и бизнес-леди Виктория Боня представила в Instagram новый пост, который привлек внимание многочисленных поклонников.

Знаменитость решила выбраться на вечеринку, а для этого предпочла примерить впечатляющий наряд. Виктория Боня остановила свой выбор на коротком темно-синем платье с вырезом на бедре, которое украшено блестящими камнями.

В таком виде Виктория Боня не упустила шанса покрасоваться перед камерой. Звезда записала небольшой ролик, который привел в восторг ее поклонников. За короткое время кадры знаменитости в невероятном платье собрали огромное число лайков и массу восхищенных комментариев.-0-