Виктория Боня раскрыла тайну своего рождения

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светская львица Виктория Боня ведет насыщенную жизнь. Ее фото собирает огромное количество лайков и комментариев. Недавно она выставила архивные детские фото, которые получили одобрение и теплые слова поклонников. Она сопроводила снимки трогательным рассказом о своем рождении.

Ее мама рассказала, что она родилась с улыбкой на лице и в "рубашке" - то есть в плаценте. В народе считается, что в этом случае человек будет очень счастливым.

Фанаты отметили, что Боня уже с дества росла очень красивой девочкой с выразительными чертами лица.

Кстати, однажды Боня забыла отфотошопить свою руку в зеркале, чем привлекла внимание фанатов.-0-