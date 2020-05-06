Виктория Боня рассказала, чему научилась на карантине - интересно, а вы это умеете?

Виктория Боня. Фото из Instagram
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Боня рассказала подписчикам в Instagram о том, чему она научилась во время карантина.
Например, готовить, стирать, успешно избавляться от пятен кофе. Также Виктория начала преподавать гимнастику для лица, делать макияж.
Виктория задала вопрос фолловерам, чему они научились во время карантина. В комменатриях к посту она получила много сообщений с честными рассказами. А еще ей сделали много комплиментов по поводу шикарного внешного вида.-0-