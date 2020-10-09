Виктория Боня стала жертвой грабителей - дважды

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Виктория Боня опубликовала в Instagram пост, где рассказал о происшествии в своей жизни.

Звезда экрана поделилась с фолловерами новостью, что она стала жертвой грабителей. Причем, злоумышленники ограбили ее квартиру во Франции дважды. "Ко мне залезли воры, прям в дневное время!", - написала девушка в подписи к посту.

В первый раз Виктория Боня не закрыла дверь на балкон, через которую воры и проникли в жилище, а вот во второй раз произошла кража со взломом.

Полиция проводит расследование, однако установить личности злоумышленников пока не удается. Кроме этого, звезда сообщила, что лишилась порядка 250 тысяч евро. -0-