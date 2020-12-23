23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Виктория Боня опубликовала в Instagram новый пост и вызвала массу слухов о себе.

Знаменитость поделилась несколькими кадрами со своего отдыха в Монако. На серии снимков можно увидеть прекрасные виды, но больше всего вопросов вызвали совместные фотографии с бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным. В кадре парочка улыбается и обнимается, а Виктория Боня в подписи хвалит рецепт мужчины.

Разумеется, после публикации поста Викторию Боню заподозрили в новом романе, а в комментариях многие принялись обсуждать предположение. За непродолжительное время фотографии собрали сотни тысяч лайков. -0-