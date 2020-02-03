Викторию Боню засмеяли за гламурный образ с мужскими часами

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светская львица Виктория Боня посетила церемонию вручения 73-й премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая проходила в Лондоне. Она прогулялась по красной ковровой дорожке с легендами: Аль Пачино, Хоакином Фениксом и другими селебрити.

Для модного выхода она выбрала необычный наряд: платье-смокинг. Все бы ничего, но поклонники обратили внимание, что на ее руке красуются мужские часы. Эта деталь вызвала шквал критики - фолловеры посчитали это полной безвкусицей. Сама Виктория стала оправдываться, мол, считает такие смелые эксперименты со стилем допустимыми.

Кстати, недавно Виктория Боня была уличена в злоупотреблении фотошопом. Она выставила снимок, на котором отчетливо видно, что она забыла отфотошопить отражение в зеркале. Мимо ее конфуза фолловеры пройти не смогли.-0-