"Винтажный" 17-летний Билан привел в восторг своих поклонников

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дима Билан поделился в своем Instagram-аккаунте видео, которое не оставило поклонников равнодушными.

"Винтажное видео! Нашел, все-таки! Мне тут 16-17 лет! Делюсь!" - прокомментировал певец ролик, на котором он под аккомпанемент рояля исполнил песню на стихи Пушкина "Я помню чудное мгновенье".

Пост собрал сотни тысяч просмотров и боле 1,5 тысячи восторженных комментариев. Фанаты отметили, что талант звезды был заметен уже с юных лет: "Дима, как молоды вы были! Уже тогда талантливы! Выросли и превратились в бриллиант!", "О, Боже! Дима, у вас с музыкой очень высокие отношения! Талантище!", "Дима, какое прекрасное видео, а столько воспоминаний для вас, спасибо, что нашли и поделились", "Потрясающе просто! Нет слов!", "Очень чистенько спел, Дима! Молодец!".-0-