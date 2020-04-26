Виртуоз со скакалкой поразил десятки тысяч подписчиков - видео

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек привел в изумление пользователей TikTok, продемонстрировав свое мастерство владения скакалкой.

Подобные упражнения очень полезны. Они укрепляют мышцы и сердечно-сосудистую систему, тренируют выносливость, ловкость, развивают координацию. Однако, не всем под силу освоить сложные элементы прыжков. На видео молодой человек не просто выполняет всевозможные трюки со скакалкой, но и делает это с невероятной скоростью.

Подписчиков поразило мастерство юноши. Пользователи оставили много восторженных комментариев: "Это 100% очень трудно и требует упорных тренировок", "Ну тут явно 5 по физре заслужил", "Никогда так не смогу, восторг! У меня мурашки по всему телу. Браво, просто слов нету…", "Что простите? Это как?".-0-