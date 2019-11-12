Витас посвятил романтический ролик и песню шаурме - видео

Витас. Фото из архива
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский артист Виталий Грачев, более известный людям как Витас, поделился в своем Instagram забавным роликом.
На кадрах, размещенных в социальной сети, певец признается в любви к шаурме. Видео не имеет многомиллионного бюджета, однако не лишено своего юмора и искренних эмоций.
Витас затаив дыхание ждет свою "любимую", а потом пробует блюдо. К слову, на фоне играет песня Dan Balan "Лишь до утра", однако с измененными словами - "лишь шаурма".
Ролик повесили пользователей сети и вызвал бурное обсуждение в комментариях к посту.-0-