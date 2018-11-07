Вьетнамские ученые предлагают производить питьевую воду из воздуха

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из вьетнамского хошиминского университета природных ресурсов и экологии создали высокотехнологичную установку, способную производить питьевую воду из воздуха. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству руководитель группы разработчиков, профессор Фан Динь Туан, генератор преобразует естественную влагу в чистую воду для питья и приготовления пищи.

По мнению ученого, в основу принципа действия устройства положен эффект образования конденсата при разнице температур. Попадающий в систему воздух охлаждается до 15-20 градусов Цельсия, в результате этого образуются капли конденсата. Затем установка несколько раз очищает накопившуюся жидкость и обогащает ее, превращая в питьевую воду.

Работу над созданием аппарата, извлекающего воду из атмосферной влаги, вьетнамские ученые начали в 2016 году. Первый опытный образец устройства мог давать до 10 л воды в день, но потреблял много электроэнергии, и его экономическая эффективность была низкой.

Нынешний действующий аппарат дает до 200 л воды в сутки. При обычной среднесуточной влажности воздуха в 45% генератор способен производить более 1,5 л/ч воды. Система снабжена солнечными батареями, что позволяет сократить расход электроэнергии.

Сейчас установка проходит тестирование в центральной вьетнамской провинции Ниньтхуан. Ежедневно аппарат обеспечивает в полном объеме питьевой водой 3 тыс. школьников и преподавателей.-0-