"Вкус весьма специфичный": блогерша сделала салат с необычным ингредиентом и вызвала гнев юзеров (Видео)

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter американской кулинарной блогерши по имени Молли Е появился новый ролик, который вызвал неоднозначную реакцию юзеров.

Девушка представила широкой публике свой новый салат с необычным ингредиентом, который и стал предметом обсуждения в сети. Блогерша записала на видео приготовление салата из гороха, морковки и сельдерея, а после этого она добавляет в тарелку попкорн.

I wish a bitch would bring that shit out ???????????????????????? pic.twitter.com/iKF6ahMIIW — ???? (@AudVisuals) April 11, 2021

Затем все содержимое блюда заливается соусом из майонеза, сметаны, уксуса, сахара, горчицы, лука-шалота, соли и перца. Момент с попкорном вызвал гнев юзеров, ведь многие посчитали вкус блогерши "весьма специфичным". Также люди уверены, что подобное сочетание ингредиентов - это извращение. Впрочем, это только прибавило популярности ролику, который посмотрели более трех миллионов раз. -0-