Вкусно и больно! Мясной конфуз жителя Бразилии попал на видео

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина из Бразилии решил поделиться на YouTube кадрами, которые привлекли внимание юзеров.

Местный житель намеревался сделать у себя дома барбекю, однако отведать вкусного мяса ему так и не удалось. Мужчина вышел во двор дома и приступил к готовке, но конструкция оказалась слишком слабой. Когда блюдо было почти готово – все упало в пламя.

Пользователи сети со слюнкой смотрели на мясной конфуз жителя Бразилии. Многие отметили, что такое зрелище выглядит очень вкусно и больно, однако другие уверены, что мужчина съел мясо, ведь оно только лучше пропеклось. -0-