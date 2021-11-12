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Калейдоскоп
12 ноября 2021, 01:34

Вкусно и больно! Мясной конфуз жителя Бразилии попал на видео

Фото wallpaper 
Фото wallpaper 

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина из Бразилии решил поделиться на YouTube кадрами, которые привлекли внимание юзеров.

Местный житель намеревался сделать у себя дома барбекю, однако отведать вкусного мяса ему так и не удалось. Мужчина вышел во двор дома и приступил к готовке, но конструкция оказалась слишком слабой. Когда блюдо было почти готово – все упало в пламя.

Пользователи сети со слюнкой смотрели на мясной конфуз жителя Бразилии. Многие отметили, что такое зрелище выглядит очень вкусно и больно, однако другие уверены, что мужчина съел мясо, ведь оно только лучше пропеклось. -0-

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