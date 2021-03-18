Вкусно! Котик поел из бутылочки и умилил сеть своей трапезой (Видео)

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили один из самых милых роликов в сети. Кадры сразу же привлекли внимание юзеров.

Житель Японии вернулся домой и обнаружил там голодного котика. Сердце человека растаяло и он решил накормить животное. Для этого хозяин питомца взял бутылочку с молоком и дал ее коту.

После мужчина включил камеру и ему удалось запечатлеть трапезу котика, которая буквально умилила сеть. Неудивительно, что ролик быстро собрал большое число просмотров. -0-