Влад Топалов и Регина Тодоренко тайно поженились

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец и телеведущая ждут ребенка, но только месяц назад они решили узаконить свои отношения. Об этом пара сама рассказала в интервью порталу StarHit. ru.
По словам телеведущей, они решили совместить три праздника в один. Как оказалось, день рождения Влада совпадает с днем рождением отца Регины - 25 октября. И эту дату пара выбрала, чтобы расписаться.
Всех гостей поразил торт в виде айсберга с двумя мишками на верхушке.
"День был сумасшедший, но веселый. Накануне приехали родители. Заранее обсудили детали с регистратором брака. У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual. Все-таки живот у Регины большой, и уже не так просто передвигаться. Главный вопрос - удобство" - рассказывает Влад Топалов.
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⠀ Друзья, мы с @reginatodorenko решили немного разнообразить этот день!))) Снимайте свои версии исполнения моей новой песни "Там, где ты"! Публикуйте, отмечайте меня и самые интересные ролики я обязательно размещу в своей ленте. ⠀Автор самого креативного ролика получит от меня в подарок новый iPhone XS! ⠀ Как сделать так, чтобы я увидел ваш ролик? ⠀ Выложите его к себе в инстаграм Поставьте хэштеги #владтопаловтамгдеты #новаяпесня #vtteam Отметьте меня в тексте, а также на самом видео Я буду сам смотреть каждый ролик и вручу подарок автору лучшего видео) ⠀ Жду! Чем смешнее - тем лучше! Не стесняйтесь! А кто еще не видел клип , кликабельная ссылка в профиле А итоги конкурса я подведу 4 декабря (работы принимаются до 3 декабря 2018 года включительно) —— @jeeprussia #jeepcherokee
С проведением мероприятия паре помогла сестра Алина, у нее собственное свадебное агентство Ace Events. Отмечали в заведении друга с близкими родственниками.
"Все прошло душевно, как будто на уютном квартирнике. Исполняли песни под гитару: инструмент, кстати, подарили папе на юбилей", - дополняет Регина.
Сейчас пара активно готовится к появлению первенца.-0-
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