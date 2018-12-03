Влад Топалов и Регина Тодоренко тайно поженились

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец и телеведущая ждут ребенка, но только месяц назад они решили узаконить свои отношения. Об этом пара сама рассказала в интервью порталу StarHit. ru.

По словам телеведущей, они решили совместить три праздника в один. Как оказалось, день рождения Влада совпадает с днем рождением отца Регины - 25 октября. И эту дату пара выбрала, чтобы расписаться.

Всех гостей поразил торт в виде айсберга с двумя мишками на верхушке.

"День был сумасшедший, но веселый. Накануне приехали родители. Заранее обсудили детали с регистратором брака. У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual. Все-таки живот у Регины большой, и уже не так просто передвигаться. Главный вопрос - удобство" - рассказывает Влад Топалов.

С проведением мероприятия паре помогла сестра Алина, у нее собственное свадебное агентство Ace Events. Отмечали в заведении друга с близкими родственниками.

"Все прошло душевно, как будто на уютном квартирнике. Исполняли песни под гитару: инструмент, кстати, подарили папе на юбилей", - дополняет Регина.

Сейчас пара активно готовится к появлению первенца.-0-