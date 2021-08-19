Владелец здания в США нашел чердак с ценностями, который запечатали более ста лет назад

Фото Democrat & Chronicle
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Нью-Йорка приобрел старое трехэтажное здание и сделал в нем невероятное открытие. Об этом пишет газета Democrat & Chronicle.
В декабре 2020 года владелец юридической компании начал ремонт в здании для своей фирмы. В самый разгар работа был вскрыт подвесной потолок, где и обнаружилась дверь на чердак. Как оказалось, это помещение запечатали более ста лет назад и оно стало настоящей "камерой хранения" ценностей.
На чердаке обнаружили редкие фотографии из начала двадцатого столетия, а также готовые отпечатки в рамках. Как удалось установить, в этом трехэтажном здании располагалось фотостудия Джеймса Эллери Хейлу, который работал в Нью-Йорке с 1892 по 1920-х годы.
Кроме этого, на чердаке с ценностями обнаружили портрет знаменитой суфражистки Сьюзен Энтони, снятый Хейлом в 1905 году. Еще недавно считалось, что уцелели лиши три оригинальных отпечатка, но здесь отыскали четвертый. Эксперты считают, что общая стоимость содержимого запечатанного чердака может превышать $100 тысяч. -0-
В декабре 2020 года владелец юридической компании начал ремонт в здании для своей фирмы. В самый разгар работа был вскрыт подвесной потолок, где и обнаружилась дверь на чердак. Как оказалось, это помещение запечатали более ста лет назад и оно стало настоящей "камерой хранения" ценностей.
На чердаке обнаружили редкие фотографии из начала двадцатого столетия, а также готовые отпечатки в рамках. Как удалось установить, в этом трехэтажном здании располагалось фотостудия Джеймса Эллери Хейлу, который работал в Нью-Йорке с 1892 по 1920-х годы.
Кроме этого, на чердаке с ценностями обнаружили портрет знаменитой суфражистки Сьюзен Энтони, снятый Хейлом в 1905 году. Еще недавно считалось, что уцелели лиши три оригинальных отпечатка, но здесь отыскали четвертый. Эксперты считают, что общая стоимость содержимого запечатанного чердака может превышать $100 тысяч. -0-