Владелица Tesla выследила угонщиков с помощью смартфона

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный инцидент произошел с девушкой из Австралии, которая смогла предотвратить угон своей Tesla. Об этом сообщает издание 9Now.

В один из дней радиоведущая по имени Аннабель Бретт получила на свой гаджет уведомление, что в ее электрокаре Model 3 сработала сигнализация. Эта ситуация очень взволновала девушку, поэтому она попросила знакомого проверить авто.

Машины не оказалось на месте, тогда австралийка через приложение отследила местонахождение транспорта. Она поняла, что электрокар угнали и сообщила о случившемся в полицию. Кроме этого, на машине своего друга они отправились в погоню за угонщиками.

Через несколько минут погони Аннабель сообразила, что можно частично управлять машиной удаленно, поэтому всячески стала мешать угонщикам: опускала и поднимала окна Tesla, постоянно включала звуковой сигнал. В итоге злоумышленники решили бросить Tesla, однако скрыться от правосудия у них не получилось - один из мужчин оставил в электрокаре водительские права и конверт с домашним адресом. -0-