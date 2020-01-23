Внешний вид Александра Домогарова напугал пользователей сети

Александр Домогаров. Фото ТАСС
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Любовь Успенская поделилась у себя в Instagran новым снимком с актером Александром Домогаровым, однако пост вызвал тревогу у поклонников.
Фанаты Домогарова всерьез начали переживать за здоровье своего кумира, который сильно изменился. На фото из-за кулис актер выглядит, мягко говоря, не лучшим образом.
Пользователи Instagram считают, что у Александра Домагарова проблемы с почками, что и стало причиной кардинальной смены внешнего вида. Другие уверены, что у актера серьезные проблемы с алкоголем, из-за чего звезда сильно изменился. -0-