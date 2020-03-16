Внешний вид британца очень хорошо скрывает факт, что у него семь внуков

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города Ковентри в Великобритании уже давно привык к тому, что на него вечно глазеют прохожие. Энди Уилкинсону уже 56 лет, но, взглянув на фото, в это сложно поверить.

При первом взгляде на фотографии мужчины, с трудом удается представить, что этот человек вырастил трех дочек и сейчас воспитывает уже семерых внуков. В свои годы он выглядит моложе и свежее некоторых 30 летний людей.

В Instagram у Энди более 20 тыс. подписчиков, а сообщения от молодых девушек с приглашением на свидание - стали нормой. Многие пытаются узнать секрет молодости мужчины и он с радостью им делится.

"В действительности никакого секрета нет - только постоянные тренировки и жесткая диета. Из-за стресса мы также сильно стареем, поэтому я стараюсь не беспокоиться ни о чем", - рассказал Энди.

Также он отметил, что стоит сосредоточиться на здоровом питании, а также контролировать порции и с годами снижать количество углеводов. Разумеется, не стоит забывать о тренировках. Главное, по мнению британца, - необходимость придерживаться умеренного подхода и соблюдать баланс, что относится и к тренировкам. -0-