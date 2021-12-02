Внешний вид Деми Мур на красной дорожке раскритиковали в сети

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса и модель Деми Мур посетила недавно модное мероприятие в Лондоне, однако нарвалась на шквал критики в сети. Фотографии публикует Daily Mail.

58-летняя звезда вышла на красную дорожку в утонченном облегающем черно-сером платье, а образ Деми Мур дополнили черные туфли и перчатки с небольшой сумочкой. Образ звезды получился впечатляющим, однако вопросы у фанатов возникли к внешнему виду лица актрисы.

Деми Мур. Фото Daily Mail

Многие юзеры раскритиковали внешний вид Деми Мур и ее изменившееся лицо. По их мнению, знаменитость прибегла к чрезмерной помощи пластических хирургов, из-за чего результат косметологических процедур бросается в глаза. Такой вид Деми Мур многие посчитали странным, однако нашлись и те, кто восхитился красотой 58-летней актрисы. -0-