Внешний вид Ирины Шейк на модном показе озадачил пользователей сети

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель Ирина Шейк приняла участие в модном показе Burberry и разместила несколько снимков в своем Instagram.

Знаменитость стала главной звездой показа, однако ее внешний вид вызвал неоднозначную реакцию в сети. Пользователи Instagram отметили, что Ирина Шейк в модном наряде выглядит гораздо старше своих лет. Помимо всего прочего, образ, который выбрал модельер, накинул ей несколько лишних килограмм.

Разумеется, Ирина Шейк приковала к себе внимание в черном трикотажном платье и ботильонах, однако внешний вид не покорил поклонников модели. Многие отметили, что в таком наряде ее ноги выглядят чересчур толстыми, а платок на голове делает из нее "бабушку".

Впрочем, Ирина Шейк не расстроилась и отлично повеселилась на вечеринке после показа. Модель примерила белое мини-платье и станцевала зажигательный танец с элементами тверка. Ролик никого не оставил равнодушным. -0-