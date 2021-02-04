Внешний вид Ларисы Долиной в юбке впечатлил Instagram

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно дочь Ларисы Долиной в Instagram поделилась совместным снимком, который привлек внимание юзеров.

В кадре позирует знаменитая певица с родными, однако больше всего удивил наряд звезды. Артистка предстала перед камерой в лиловом костюме, который состоит из пиджака и мини-юбки. Наряд Ларисы Долиной вызвал разную реакцию, но большинство людей выразили положительное мнение.

Под постом быстро появилось много хвалебных отзывов в адрес всех девушек, а внешний вид Ларисы Долиной в юбке особенно понравился пользователям Instagram. -0-