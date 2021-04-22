Внешний вид Надежды Кадышевой заставил юзеров Instagram серьезно переживать

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артистка Надежда Кадышева побывала на мероприятии с участием звезд, а также сфотографировалась с Евгением Петросяном, который и поделился кадром в Instagram.

Групповой снимок привлек внимание юзеров, но те всерьез начали переживать, когда увидели на фото Надежду Кадышеву. Многие уверены, что у артистки серьезные проблемы со здоровьем, ведь ее внешний вид оставлял желать лучшего. У солистки "Золотого кольца" можно заметить синяки под глазами и опустевший взгляд, что и стало причиной переживаний.

Многие поклонники серьезно озаботились здоровьем Надежды Кадышевой, а другие отметили, что с ней все хорошо и все дело в легком макияже. Впрочем, обсуждение продолжается, а пост собирает все больше лайков. -0-