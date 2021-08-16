Внешний вид Полины Гагариной озадачил поклонников, которые призывают ее прекратить худеть (Видео)

Артистка предстала перед камерой в черном бикини с бежевыми вставками, однако не наряд привлек внимание людей. Поклонники Полины Гагариной были озадачены этими снимками, ведь внешний вид звезды больше вызывал желание ее "накормить", а не восхищаться красотой.





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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад певица Полина Гагарина разместила в Instagram соблазнительные кадры, которые привлекли внимание фолловеров.Худоба Полины Гагариной вызвала бурное обсуждение среди пользователей, которые призывали знаменитость больше не худеть. С другой стороны, нашлись и те, кто восхитился привлекательностью артистки, о чем говорит множество восторженных комментариев. -0-