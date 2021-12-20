Внимательный просмотр фото помог родителям спасти жизнь дочери

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Великобритании смогла спасти свою дочь, благодаря тому, что тщательно рассмотрела ее фотографию. Об этом пишет Express.

Наташа Мид и ее избранник Бен Сала сделали снимок шестимесячной дочери Эллы, а после заметили на фотографии странное свечение в глазу у девочки. Сначала они легкомысленно отнеслись к этому, но после здравый смысл взял верх. Пара отвела малышку к доктору.

Специалист провел анализ и обнаружил у девочки ретинобластому – редкую форму рака, которая появляется в сетчатке. Оказалось, что у ребенка опухоль в двух глазах, что происходит невероятно редко.

С момента постановки диагноза девочка перенесла множество МРТ. Теперь Элле ежегодно придется проходить такие обследования. Врачи надеются, что малышка сможет преодолеть болезнь и нормально жить дальше.-0-