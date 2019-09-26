Внучка королевы Елизаветы II выходит замуж

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внучка королевы Великобритании Елизаветы II 31-летняя принцесса Беатрис помолвлена с 34-летним миллиардером Эдоардо Мапелли-Моцци. Информация о помолвке опубликована на официальной странице британской королевской семьи в Twitter .

"Герцог и герцогиня Йоркские рады сообщить о помолвке ее королевского высочества принцессы Беатрис Йоркской с господином Эдоардо Мапелли-Моцци. Ее королевское высочество и господин Мапелли-Моцци обручились на выходных в Италии в начале этого месяца", – говорится в сообщении.

Свадьба состоится в 2020 году. Более подробная информация пока не сообщается.

Принцесса Беатрисс - старшая дочь принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.-0-