Внучка Михаила Боярского заворожила Instagram новыми фотографиями

Екатерина Боярская. Фото из Instagram
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях внучка знаменитого актера Михаила Боярского Екатерина опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила многих поклонников.
Девушка решила добавить пикантности к своему образу и примерила соблазнительный наряд. Екатерина Боярская предпочла появиться перед камерой в латексном топе и брюках. Снимки девушки получились очень красивыми и привлекательными, что не оставили без внимания многочисленные фолловеры.
За короткое время пост внучки Михаила Боярского Екатерины собрал огромное число восторженных комментариев и комплиментов.-0-