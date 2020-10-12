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Калейдоскоп
12 октября 2020, 17:40

Во что превратился язык парня после случайного укуса пчелы? - видео

Фото Yandex
Фото Yandex

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из штата Юта в США опубликовал в TikTok ролик, который привлек внимание юзеров сети.

Парень по имени Коби Фриман показал, во что превратился его язык, когда мужчину ужалила пчела. Американец рассказал, что решил себе сделать ужин и трапеза уже подходила к концу, когда он почувствовал странную боль на языке. Как оказалось, на еду парня села пчела и 20-летний Коби не заметил ее. Мужчина сделал укус, а насекомому не очень понравилось такое стечение обстоятельств и оно ответило, ужалив молодого человека в язык.

@kobe_freeman

Don't let this flop! I'm going to the ER now!! ##fyp ##beesting ##funny ##viral

♬ original sound - Kobe Freeman

Разумеется, язык американца распух. Он решил не обращаться за помощью к медикам, а записал результат неудачного ужина на видео и поделился им в сети. Огромный язык, который не помещается в рот, многих испугал, а других, напротив, повеселил. Впрочем, это только добавило популярности кадрам, которые за непродолжительное время посмотрели более 5,3 миллионов раз. -0-

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