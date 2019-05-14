Во дворце Нерона обнаружили тайную комнату Сфинкса

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворце римского императора Нерона обнаружили скрытое помещение, которое получило название "комната Сфинкса", сообщает издание
Помещение, которое около 2000 лет было спрятано от человеческих глаз, украшено фресками с изображениями животных, птиц и мифических существ, а также растительным орнаментом. На одной из стен расположен вооруженный воин, сражающийся с пантерой, на другой - сфинкс, сидящий над священным камнем, в честь которого и названа комната. Ученые также обнаружили на стенах следы позолоты.
Комната Сфинкса была обнаружена совершенно случайно во время реставрационных работ на соседнем участке, в районе Оппийского холма. Археологи включили яркое освещение и заметили в углу одной из комнат проход в тайное помещение.
Большая часть комнаты Сфинкса заполнена грязью, покрывающей части стен и участки фрески. В настоящее время планов по реставрации комнаты нет, поскольку удаление грязи может дестабилизировать весь комплекс.
Дворец Нерона представляет собой роскошное здание, состоящее из 300 помещений. Время его строительства датируется I в н.э.-0-
Фото Parco archeologico del Colosseo
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