Во Франции лошадь продали на аукционе за 1,6 млн евро

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чистокровную английскую беговую лошадь продали на аукционе в Довиле на западе Франции за 1,6 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз аукционного дома Arqana.
Гнедую, которая происходит от жеребца, принадлежащего премьер-министру ОАЭ и эмиру Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму, купила дубайская компания Godolphin.
Всего в аукционе приняли участие 338 лошадей. Вторым по стоимости (1,5 млн евро) стал конь, происходящий от жеребца, который является одним из лучших скакунов в мире.
Отмечается, что самая дорогая проданная на аукционе чистокровная лошадь внесена в Книгу рекордов Гиннесса 28 февраля 2006 года. Двухлетний скакун ушел с молотка в США за 16 млн евро.-0-
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