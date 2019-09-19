Во Франции на 2 млн евро ограбили дворец XVII века

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные похитили из дворца Во-ле-Виконт (55 км к юго-востоку от Парижа) ценности на 2 млн евро. Об этом сообщает французский телеканал BFM .

Нападение произошло в ночь на 19 сентября. Шестеро грабителей в капюшонах ворвались в усадьбу, связали престарелую пару (владельцев дворца) и вынесли из здания различные ценные предметы. По данным прокуратуры, хозяева усадьбы не пострадали и от осмотра медиков отказались.

По факту ограбления начато расследование.

Во-ле-Виконт - классическая французская усадьба-дворец XVII века, расположенная в окрестностях Мелена. Считается, что именно она послужила прообразом Версальского дворца. Ежегодно Во-ле-Виконт посещают около 250 тыс. туристов.-0-