Во Франции расшифровали послание из прошлого

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены результаты конкурса по расшифровке 230-летней надписи, обнаруженной несколько лет назад на плите в бухте во французской Бретани, сообщает Agence France-Presse .

Двадцатистрочная надпись сделана на метровой плите. Наряду с обычными французскими буквами в ней есть и перевернутые, а также некоторые символы, похожие на скандинавские руны. Отчетливо видны годы - 1786 и 1787 (по ним можно судить о времени написания послания). Изображены также корабль и сердце, увенчанное крестом.

После того как местные эксперты не смогли прочесть послание, власти коммуны Плугастель-Даулас (регион Бретань) объявили конкурс на лучшую расшифровку надписи.

Призовой фонд в размере 2 тыс. евро разделили между собой 24 февраля два победителя. По словам мэра коммуны Доминика Кэпа, переводы участников отличались, но по смыслу были очень близки.

Победители сошлись во мнении, что надпись сделана в память об умершем человеке. Например, знаток кельтской культуры и преподаватель английского языка Ноэль Рене Тудич при расшифровке надписи отталкивался от того, что его автор был полуграмотным человеком, говорившим на бретонском языке конца XVIII века. Ключевую часть надписи он перевел следующим образом: "Серж умер, потому что не смог выплыть, его лодку опрокинуло ветром".

Другой перевод был сделан историком Роджером Фалиго и художником Аленом Робетом. Они также считают, что текст написан на бретонском языке, но добавляют, что некоторые слова в нем валлийские. Их перевод звучит: "Он был воплощением смелости и радости жизни. Но он погиб, он мертв".

Всего на конкурс было представлено более 60 переводов. Большинство работ поступило из Франции, но были авторы из других стран, в том числе из США и Таиланда.

По словам Доминика Кэпа, предстоит еще многое сделать, чтобы полностью разгадать тайну послания.-0-