Во Франции спасатели вернули в море 150-килограммового ската

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели департамента Эро на юге Франции вернули в море выбросившегося на берег ската весом 150 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter спасателей.

"Специализированные команды пожарно-спасательной службы департамента Эро прибыли в коммуну Марсейан, чтобы спасти ската-мобулу, выбросившегося на берег. Благодаря работе спасателей, морского обитателя весом около 150 кг удалось вернуть в воду. Отличная рождественская история!" - сообщили они.

Как уточняет радио France Bleu, размах крыльев ската - 3,4 м, длина - 2,2 м. Обследовав его, спасатели убедились, что состояние животного удовлетворительное и оттащили его на расстояние 1 морской мили от берега (примерно 1,8 км) при помощи гидроциклов.

"Это был незабываемый момент для наших дайверов, настоящее счастье", - заявил в эфире радиостанции представитель спасательной службы департамента. "Вот такие моменты приносят удовольствие в столь трудное время, придают смысл жизни и напоминают о важности заботы об окружающей среде", - добавил он.-0-