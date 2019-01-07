Во французском Ведене поймали ламу

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции, в коммуне Веден, поймали ламу, которая несколько дней гуляла в городе рядом с торговым центром IKEA. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Животное разгуливало свободно, без присмотра и не пугалось людей. Операцию по поимке ламы спасатели проводили с особой осторожностью, чтобы не спровоцировать ДТП на проходящей рядом трассе.
Сотрудники ветеринарного отдела спасательной службы усыпили ламу специальным дротиком и передали в местный конный клуб.
Сейчас идут поиски хозяина животного.-0-
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