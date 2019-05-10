Во французскую школу зачислили 15 баранов и овец

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский фермер записал 15 овец учениками в деревенскую школу после того, как местные власти заявили о планах закрыть класс из-за недобора учеников. Об этом сообщает BBC .

Власти предупредили администрацию школы имени Жюля Ферри в альпийской деревне Крет-эн-Бельдон к северо-востоку от Гренобля, что в новом учебном году ей придется набрать 10 классов вместо 11, поскольку число учащихся уменьшилось с 266 до 261.

Родители были против таких мер, поскольку при сокращении классов число учащихся в каждом из них неминуемо возрастет, что скажется на успеваемости детей. В качестве протеста против таких мер пастух Мишель Жирр решил символически записать в школу несколько своих овец и баранов.

Мишель Жирр с 50 овцами появился возле школы на специальной церемонии, на которой присутствовали около 200 учителей, учеников и местных чиновников. Во время мероприятия местному мэру Жану-Луи Марэ вручили свидетельства о рождении овец. Сам градоначальник заявил, что животных официально внесут в списки учеников.

"Теперь у нас не должно быть никаких закрытий", - отметил на церемонии один из родителей Гэль Лаваль.-0-