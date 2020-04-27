Во льдах Антарктики впервые обнаружили пластик

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые взяли пробы льда из антарктического ледника в районе станции Кейси и обнаружили там частицы микропластика, сообщает Marine Pollution Bulletin.

Пластик раньше находили в горах, грунтовых водах и на дне Марианской впадины. Во льдах Южного полюса его выявили впервые. Известно, что в этом регионе большая часть морского льда сезонна. Поэтому в ледники может проникнуть мусор из Мирового океана.

Ученые растопили образец льда, очистили его от биомассы и подвергли инфракрасной спектроскопии. Оказалось, что в литре талой воды содержится 96 частиц пластика – полиэтилена, полипропилена и нейлона.

Вероятно, загрязнение связано с местным источником, например, коммерческими судами.-0-