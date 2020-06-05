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Калейдоскоп
05 июня 2020, 23:32

Во Вьетнаме открылся первый в мире золотой отель

Фото с сайта отеля
Фото с сайта отеля

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Вьетнама Ханое открылся первый в мире пятизвездочный отель Dolce Hanoi Golden Lake с золотым покрытием деталей интерьера и экстерьера. Об этом сообщается на официальном сайте заведения.

Dolce Hanoi Golden Lake расположен в 25-этажном здании в центре Ханоя. Двери, стены, потолок и другие элементы интерьера отеля, часть фасада - около пяти тыс. кв. м - покрыты 24-каратным золотом.

В нем расположены 342 номера, часть из них с позолоченной мебелью, ванными, унитазами и декором.

Сутки проживания в отеле стоят $250. Отель строился десять лет.-0-

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