Во Вьетнаме открылся первый в мире золотой отель

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Вьетнама Ханое открылся первый в мире пятизвездочный отель Dolce Hanoi Golden Lake с золотым покрытием деталей интерьера и экстерьера. Об этом сообщается на официальном сайте заведения.

Dolce Hanoi Golden Lake расположен в 25-этажном здании в центре Ханоя. Двери, стены, потолок и другие элементы интерьера отеля, часть фасада - около пяти тыс. кв. м - покрыты 24-каратным золотом.

В нем расположены 342 номера, часть из них с позолоченной мебелью, ванными, унитазами и декором.

Сутки проживания в отеле стоят $250. Отель строился десять лет.-0-