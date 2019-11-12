Во Вьетнаме впервые за 30 лет обнаружили крохотного мышиного оленя

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дикой природе на юге Вьетнама впервые почти за три десятилетия сфотографировали существо из семейства оленьковых размером с кролика. Об этом сообщает CNN .

Это событие восхитило защитников природы, которые опасались, что данная разновидность животных вымерла. Серебристый шевротейн (Tragulus vericolor), также называемый вьетнамским мышиным оленем, в последний раз был зарегистрирован более 25 лет назад, когда группа вьетнамских и российских исследователей получила мертвое животное от охотника.

"В течение столь длительного времени этот вид существовал только как часть нашего воображения", - поделился вьетнамский биолог Ан Нгуен, научный сотрудник неправительственной организации "Глобальное управление по сохранению дикой природы" (Global Wildlife Conservation, GWC). "Подтверждение того, что животное действительно все еще существует, подвигнет нас на поиски способов защитить его от полного исчезновения", - подчеркнул ученый.

Зоозащитники и исследователи считали, что крошечное существо исчезло в связи с утратой мест обитания, а также интенсивной охотой и нелегальной торговлей дикими животными. К слову, вьетнамский мышиный олень входит в список "25 самых разыскиваемых утраченных видов", составленный GWC. По данным организации, это одно из самых маленьких в мире копытных млекопитающих. Животное внешне напоминает маленького оленя, однако не имеет рогов и обладает двумя крупными клыками. Весит взрослая особь в среднем меньше 4,5 кг. Впервые этот вид описан учеными в 1910 году, когда в районе вьетнамского Нячанга обнаружили четырех серебристых шевротейнов.

Подробности находки редкого животного опубликованы 11 ноября в научном журнале Nature Ecology & Evolution.-0-