Вода! Забавному песику плевать на слова хозяйки, ведь он очень хочет пить (Видео)

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Ирландии смогла записать уморительное видео со своим песиком, которое пришлось по вкусу пользователям YouTube.

Девушка отдыхала у себя в кровати после насыщенного дня. Рядом с собой на тумбочку она поставила стакан с водой. Оказалось, что это было неверное решение, ведь выпить жидкость решил ее пес.

При этом питомцу было плевать на слова хозяйки, ведь он очень хотел пить. В итоге песик разлил воду по комнате, а девушка даже не стала его ругать, ведь ей удалось сделать забавные кадры.-0-