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Калейдоскоп
05 февраля 2021, 11:15

Водитель не вписался в поворот и приземлился на крышу дома - видео

Фото Keloland
Фото Keloland

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный инцидент произошел с автолюбителем из штата Айова. ДТП с его участием попало на видео и быстро привлекло внимание СМИ. Об этом сообщает портал Keloland.

Водитель мчался по дороге в городе Ларчвуд с существенным превышением. На этом участке улицы разрешено не более 60 км/ч, однако автолюбитель разогнался до 180 км/ч. Мужчина решил повернуть и не вписался и въехал на сугроб снега, который стал трамплином и автомобиль пролетел 35 метров. Машина "припарковалась" на крышу дома местного жителя и пробила ее.

Удивительно, но водитель остался жив и отделался несколькими синяками. К счастью, в момент происшествия в доме никого не было, а сосед отметил, что это не первый подобный случай на этом повороте. -0-

Фото Keloland
Фото Keloland

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