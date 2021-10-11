Водитель смеялся до слез, когда увидел помощь белки в подготовке его авто к зиме (Фото)

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США рассказал на Facebook уморительную историю, которая от души повеселила людей.

Мужчина по имени Билл Фишер как обычно оставил свой автомобиль возле дома. Американец думал, что его транспорт в полной безопасности, однако у одной из местных белок были другие планы. внимание на историю обратило издание The Drive.

Зверек решил напомнить человеку, что холода близко, а после оказал помощь в подготовке машины к зиме. Для этого белка натаскала под капот авто десятки орехов. Однажды утром американец заводил средство передвижения, однако оно ответило только чихом. Тогда водитель заглянул под капот и не смог сдержать смеха.

Биллу пришлось "чистить" свой транспорт от орехов, которых оказалось очень много. За четыре дня мужчина достал из-под капота почти 70 килограмм орехов или четыре 18-литровых ведра. Машина не пострадала, а вот история развеселила многочисленных юзеров сети, которые и не прочь приобрести парочку кило натурального продукта. -0-