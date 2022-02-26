Водитель жаловался на странный звук в двигателе - "милая поломка" очаровала сеть (Видео)

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина разместил на YouTube уникальные кадры, которые заставят улыбнуться многих.

Владелец авто услышал странный звук, доносящийся из-под капота. Тогда мужчина решил не рисковать и отправился в сервис. Специалисты осмотрели транспорт и решили заглянуть под двигатель. Они даже не догадывались, что там их будет поджидать "милая" поломка.

Автомеханик поднял машину и нашел под капотом кролика. Никто не смог понять, как животное туда попало, однако "поломку" быстро устранили, накормили и напоили, а вот кадры, записанные во время ремонта, очаровали сеть. Неудивительно, что ролик посмотрели огромное число раз.-0-

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