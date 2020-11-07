Воды Черного моря окрасились в красный цвет - видео

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Instagram стали появляться ролики с берега Черного моря, которые вызвали неоднозначную реакцию.

Отдыхающие запечатлели на видео, как морская вода стала красной. Помимо всего прочего, песок на пляже тоже приобрел темно-бордовый оттенок. Разумеется, кадры вызвали переполох в сети, однако местные власти заверили людей, что опасности нет.

Причиной такого явления стали красные водоросли, которые окрашивают воду каждый год. Впрочем, нашлись и те юзеры, которые скептически отнеслись к версии специалистов. Они предположили, что какой-то винный завод неподалеку мог слить в море остатки от производства. Впрочем, это не помешало кадрам набрать множество просмотров. -0-