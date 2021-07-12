Военные на Сахалине уронили танк при его транспортировке (Видео)

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские военные уронили посреди трассы в Южно-Сахалине танк. Кадры публикуют на YouTube.

Инцидент произошел на выезде из города. На одном из перекрестков машина, перевозившая военную технику, стала поворачивать, однако водитель не справился с управлением и с кузова авто выпал огромный танк.

В итоге гусеничная машина оказалась на дороге и перевернулась. Танк остался лежать башней вниз, пока его объезжали автолюбители. Один из них едва не попал под боевую машину, но успел вовремя проскочить. Никто не пострадал, а уже через несколько часов танк убрали с дороги.