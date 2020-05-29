Военный истребитель едва не рухнул с авианосца – видео

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палубный военный самолет F-35C едва не упал в воду при взлете с авианосца. Кадры были опубликованы в Instagram.

В ролике можно увидеть, как истребитель набирает скорость, а после проезда по палубе, падает ниже взлетной полосы авианосца. К счастью, боевая машина смогла выдать достаточно мощности, чтобы набрать высоту.

В подписи к посту говорится, что в ходе таких испытаний проверялась возможность взлета истребителя при минимальной мощности стартовой катапульты. -0-