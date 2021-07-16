"Война будущего" с Крисом Праттом – новая классика или заезженный боевик о войне?

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Новости
11:27
Республиканская акция "Разам з камандай!" стартовала за 7 дней до Игр в Токио
Спорт
11:26
ГАИ напоминает о правилах безопасности в жаркую погоду
Общество
11:23
Уникальные работы золотошвей из Торжка и хохломскую роспись представили на "Славянском базаре"
Культура
11:16
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля
Общество
11:16
ФОТОФАКТ: Автомобильный мост через Неман откроют в Гродно
Регионы
11:04
Бывшее общежитие железнодорожников в Витебске продано почти за Br130 тыс.
Регионы
10:58
Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора - Каранкевич
Экономика
10:52
В Техасе в перестрелке погиб один полицейский, еще трое ранены
В мире
10:48
Производитель светодиодов в СЭЗ "Брест" планирует удвоить объем производства
Регионы
10:48
Мобильные группы по охране труда за июль выявили 1,7 тыс. нарушений в сельхозорганизациях Беларуси
Общество
10:44
В Минской области ГАИ в выходные будет использовать негласный контроль
Регионы
10:44
Биржевой товарооборот Беларуси и России за I полугодие вырос в 2 раза
Экономика
10:37
Зампредседателя ГПК проведет 17 июля прямую телефонную линию
Общество
10:35
В Токио с коронавирусом впервые госпитализировали члена иностранной олимпийской сборной
В мире
10:35
Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тыс. - Каранкевич
Общество
10:30
В магистратуру БГУ приняты 535 человек
Общество
10:23
Могилевчанин взял у знакомых в долг около Br30 тыс. и не вернул
Происшествия
10:19
Брестчанин отремонтировал личный автомобиль за счет предприятия
Происшествия
10:16
В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост
Технологии
10:10
Турагент из Мозыря "разводила" клиентов на деньги
Происшествия
10:10
Щекин: поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя
Общество
10:05
В Беларуси за сутки в лесах заблудились 4 человека
Общество
10:01
Слуцк и Жодино примут стартовые матчи второго круга футбольного чемпионата Беларуси
Спорт
10:00
Умер бывший гендиректор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров
Общество
09:58
В Гродненской области из-за непогоды в 31 населенном пункте нарушалось электроснабжение
Происшествия
09:56
Пожар произошел на торфопредприятии "Днепровское"
Происшествия
09:53
В Японии гроздь винограда продали за рекордные $12 тыс.
Калейдоскоп
09:51
В Горецком районе при пожаре уничтожено 500 т сена
Происшествия
09:51
Продавцы рынка в Гродно не использовали защитные маски - прокуратура вынесла предписание
Регионы
09:47
В Краснополье в карьере утонула женщина
Происшествия
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Калейдоскоп
16 июля 2021, 10:06
"
Война будущего" с Крисом Праттом – новая классика или заезженный боевик о войне?
Кино "Война будущего" с Крисом Праттом получиось довольно неплохим, его можно посмотреть вечером. Картина имеет некий терапевтический эффект, который так необходим в эпоху пандемии.
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Щекин: поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя
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Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля
Республиканская партия труда и справедливости: экстремизму нет места в обществе
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