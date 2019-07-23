Вокруг планеты: Бельгийский город заполонили живые статуи

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленький бельгийский городок Марш-ан-Фамена 20-21 июля заполонили более сотни живых скульптур. Здесь прошел крупнейший в Европе фестиваль оживших статуй "Statues en Marche", сообщает
В прошедшие выходные на улицах, в парках и скверах Марш-ан-Фамене можно было встретить "живую" каменную горгулью, сказочную фею, "бронзового" короля, тореадора, валькирию, Посейдона и других фантастических персонажей. Всего в городок на севере Бельгии съехались более 120 уличных артистов со всей планеты.
Перформансы с участием живых статуй можно увидеть в большинстве крупных городов мира, однако фестиваль в Марш-ан-Фамене собирает в одном месте рекордное для Европы число актеров.
Фестиваль этого года посетили более 60 тыс. гостей, притом что население Марш-ан-Фамена - около 15 тыс. человек.
Участники представлений зачаровывали публику умением удерживать одну и ту же позу в течение длительного времени. А на создание сложнейших образов - макияж, подготовку костюма и переодевание - у некоторых артистов, по их словам, уходило более часа.
Победителями фестиваля этого года стали участницы перформанса "Деревянные статуи". Также жюри отметило "Потерянные головы" (2-е место) и "Фею Копенгагена" (3-е). Местные власти уже объявили о проведении следующего, четвертого по счету, фестиваля живых статуй в Марш-ан-Фамене в 2020 году.-0-
Фото Reuters
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