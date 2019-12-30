Вокруг планеты: Безумная яично-мучная битва состоялась в Испании

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная яично-мучная битва Els enfarinats прошла 28 декабря в Иби (Аликанте, Испания). Об этом сообщает испанская газета Informacion.

По традиции, в этот день в Иби происходит шуточный государственный переворот. Участники сражений - в этом году их насчитывалось более 2 тыс. человек - разделяются на два противоборствующих лагеря: Els Enfarinats, которые на один день захватывают власть и контролируют город под лозунгом "Новая справедливость", и La Oposicio, которые пытаются восстановить порядок.

Эпичная битва между соперниками началась в 8.00 у городской ратуши. В качестве снарядов использовали муку, яйца и петарды. Вооруженные съедобными боеприпасами противники новой власти пытались ее свергнуть. Кстати, принимать участие в боях разрешено только мужчинам.

Представители Els Enfarinats в течение дня, гуляя по городу, избирают нового мэра, судей, полицейских, собирают налоги и "наказывают" тех, кто не подчиняется. Таким шуточным образом участники праздника собирают у местного населения средства на те или иные нужды города либо на благотворительность.

Завершился праздник танцами, в которых приняли участие главные герои Els Enfarinats, местные жители, а также туристы.

По подсчетам организаторов, в боях было уничтожено около 7 т муки и 12 тыс. яиц.

Яично-мучная битва Els Enfarinats устраивается в Иби на протяжении уже 200 лет. Ежегодно в город по случаю праздника съезжаются тысячи туристов и представителей СМИ со всего мира. Это событие приурочено к празднованию в Испании Дня простака (аналог 1 апреля).-0-

Фото EPA, Associated Press, Agence France-Presse, www.diarioinformacion.com