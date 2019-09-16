Вокруг планеты: Конкурс гигантских овощей состоялся в Великобритании

Садоводы со всей Великобритании съехались на Great Yorkshire Showground в Харрогейт, чтобы определить, кому из них в этом сезоне удалось вырастить самую тяжелую тыкву и самый длинный огурец. Победителей определяли в 13 категориях. Гигантские пастернак, лук-порей, капуста, картофель, морковь, ревень, фасоль и другие овощи стали главными звездами нынешнего конкурса.

Некоторых из претендентов на победу приходилось укладывать на весы командами по четыре человека - настолько тяжелыми были овощи. В разгар конкурса мероприятие оказалось на грани срыва, поскольку при попытке определить массу одного из тяжеловесных овощей весы сломались. Но, к счастью, им быстро нашли замену.

Безусловным победителем в конкурсе на самую тяжелую тыкву стал Ричард Манн - он вырастил овощ весом 291,7 кг. Семейная пара фермеров из Мэнсфилда увезла домой сразу два приза - за самую тяжелую морковь (3,8 кг) и свеклу (17,8 кг).

Для транспортировки гигантской капусты даже пришлось использовать садовую тачанку. Этот овощ весом 27,4 кг принес победу фермеру Крэйгу Пирсону.

Самый длинный огурец - 92 см - вырастил Грэм Барратт, а Питер Глэзбрук представил на конкурсе самый тяжелый кабачок весом более 65 кг.

Great Yorkshire Showground проводится в Харрогейте с 1995 года. Ежегодно посетителями цветочного шоу Harrogate Autumn Flower Show и конкурса гигантских овощей становятся около 40 тыс. человек.-0-

Фото PA, Agence France-Presse, Getty Images.